Ο όμιλος επισημαίνει ότι έχει εγγράψει σχετική πρόβλεψη για το ζήτημα. Ωστόσο, επισημαίνει ότι συνεχίζει να πιστεύει ότι η διαδικασία squeeze out διενεργήθηκε σύμφωνα με όλες τις νομοθετικές απαιτήσεις και σε ένα δίκαιο τίμημα.

Οπως αναφέρει ο βελγικός όμιλος στο ενημερωτικό για τα αποτελέσματα 2018, είχε ενημερωθεί από το 2011 ότι κάποιοι μικρομέτοχοι της ΑΒ, οι οποίοι ήλεγχαν το 7% των μετοχών, κατέθεσαν μήνυση στο Πρωτοδικείο, στρεφόμενοι κατά της Delhaize για το τίμημα που είχε καταβάλλει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας squeeze out που είχε εγκριθεί από την ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

