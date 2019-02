Την πώληση του συνόλου των μετοχών που κατέχει η θυγατρική της « MIG LEISURE LTD» στην εταιρία «CYPRUS TOURIST DEVELOPMENT PUBLIC CO LTD», ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου Hilton Cyprus, προς την εταιρία «VIBRANA HOLDINGS LTD» συμφερόντων της « ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.» και του Ομίλου INVEL, ανακοίνωσε η Marfin Investment Group.

More in this category: