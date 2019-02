Η Coca-Cola Τρία Έψιλον είναι η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία μη-αλκοολούχων ποτών, η 7 η μεγαλύτερη βιομηχανική επιχείρηση της χώρας και μία από τις 30 ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες στην Ελλάδα, με 50 χρόνια δραστηριότητας στη χώρα . Η εταιρεία μας απασχολεί 1.500 εργαζόμενους, με ταλέντο και δεξιότητες, που καθημερινά θέλουν να γίνονται καλύτεροι και παράλληλα, να πετύχουν μία θετική διαφορά στην κοινωνία με τη δραστηριότητά τους. Οι άνθρωποί μας, την έχουν κατατάξει ανάμεσα στους δέκα κορυφαίους εργοδότες στη χώρα (Best Workplaces 2018).

