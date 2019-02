Η Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), κορυφαίος πάροχος λύσεων κυβερνοασφάλειας παγκοσμίως, ανακοίνωσε το νέο της παγκόσμιο πρόγραμμα συνεργατών, Check PointS.

More in this category: