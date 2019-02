Τόσο το Health Plan όσο και το Family Plus, ανήκουν στο Ιδιωτικό Σύστημα Υγείας, που έχει δημιουργήσει αποκλειστικά η Ευρωπαϊκή Πίστη και που αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα παροχών, σχεδιασμένο για την αποτροπή των οικονομικών συνεπειών που επιφέρει ένα πρόβλημα υγείας.

Τα προγράμματα αυτά, έχουν ιδιαίτερα προσιτό κόστος. Ειδικά το Family Plus μπορεί να αποκτηθεί από μια τετραμελή οικογένεια, καταβάλλοντας ασφάλιστρα που αντιστοιχούν σε δύο άτομα, ενώ παρέχεται και ατομικά.

Βασικά χαρακτηριστικά τόσο του Health Plan όσο και του Family Plus, είναι η πληρότητα των παροχών και η ελευθερία στην επιλογή των καλύψεων σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες, αλλά και σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητες των ασφαλισμένων.

Πρόκειται για τα ετησίως ανανεούμενα προγράμματα Family Plus και Health Plan, τα οποία έχουν ως στόχο να προσφέρουν στους ασφαλισμένους πρόσβαση σε ποιοτική περίθαλψη τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

