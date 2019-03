«Το μότο της ελληνικής συμμετοχής, #GreeceScalesUp, στέλνει το μήνυμα ότι η χώρα μας, έχοντας ξεπεράσει την κρίση, κάνει το επόμενο βήμα, βασιζόμενη στους νέους Ελληνες επιχειρηματίες και επιστήμονες. Αυτά τα παιδιά, με τις ιδέες τους που μπορούν να σταθούν επάξια σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι το αύριο της Ελλάδας», τόνισε ο Γιώργος Χριστοφορίδης, σύμβουλος της Helexpo για την πρωτοβουλία #DigitalGreece powered by ΥπΨΗΠΤΕ.

Φέτος, στο MWC -που προσελκύει περισσότερους από 100.000 επιχειρηματικούς επισκέπτες, κάθε χρόνο- εκτός από το κυρίως ελληνικό περίπτερο, λειτούργησε και δεύτερο με τις 10 ελληνικές #startups, οι οποίες έλαβαν μέρος στη θεματική ενότητα «4 Years From Now». Οι Ελληνες #startuppers βρέθηκαν ανάμεσα στους ανθρώπους που θα διαμορφώσουν το μέλλον την επόμενη 4ετία.

