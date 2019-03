Στην Αθήνα «μετακομίζει» στις 29 Μαρτίου 2019 η Silicon Valley, καθώς η Direction Business Network και η Oktonex Ltd διοργανώνουν για πρώτη

φορά στην Ελλάδα, το Startup World Cup & Summit 2019, ένα κορυφαίο σε παγκόσμιο επίπεδο event για το Startup οικοσύστημα. Θα πραγματοποιηθεί στο Athenaeum Intercontinental Athens και στις εργασίες του θα συμμετάσχουν διάσημοι ομιλητές από όλο τον κόσμο, οι οποίοι αναμένεται να προσφέρουν στο ελληνικό ακροατήριο πολύτιμα insights από τη Silicon Valley και άλλα επιτυχημένα startup οικοσυστήματα αναφορικά με

το «χτίσιμο» καινοτόμων επιχειρήσεων που ξεχωρίζουν.

Στους επιβεβαιωμένους ομιλητές συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι Jack J. McCauley (Former co-founder & Chief Engineer, Oculus VR), Rana Gujral (CEO, Behaviour Signals), Gideon Marks (Mentor, Google Launchpad), Roger King (Founder, Bay Angels), Adhrita Nowrin (Managing Partner, Avant Ventures), Απόστολος Αποστολάκης (Co founder, VentureFriends.vc), Λίτσα Παναγιωτοπούλου (Γενική Γραμματέας, Ελληνοαμερικανικό

Εμπορικό Επιμελητήριο & Co-founder και CEO, Evia IP Ltd), Eliav Alaluf (Founding Partner, Follow(the)seed Fund), Enis Hulli (Partner, 500 Startups Instanbul) και Amir Eldad (Entrepreneurial Ecosystem Builder).



To Startup World Cup αποτελεί ένα από τα κορυφαία σε παγκόσμιο επίπεδο συνέδρια και διαγωνισμούς για το startup οικοσύστημα. Ξεκίνησε το 2016 από τη Fenox VC, ένα διεθνές venture capital, με έδρα τη Silicon Valley στις ΗΠΑ, που έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 130 επενδύσεις σε 30 διαφορετικές χώρες, ενώ συνεργάζεται με υψηλού κύρους πανεπιστήμια.



Το μεγάλο event, το οποίο πραγματοποιείται σε πολλές χώρες σε ετήσια βάση, δίνει στις startups την ευκαιρία να διεκδικήσουν επένδυση ύψους 1 εκατ. δολαρίων στον Μεγάλο Τελικό (Grand Finale), στο Σαν Φρανσίσκο (17 Μαΐου 2019), αλλά και το έπαθλο των 500.000 δολαρίων στον Ευρωπαϊκό Τελικό (European Finale), στην Πράγα (10 Απριλίου 2019).

Στο Startup World Cup & Summit Cyprus-Greece 2019 θα παρευρεθεί σημαντικός αριθμός εκπροσώπων του startup οικοσυστήματος, του επιχειρηματικού κόσμου, την επενδυτικής κοινότητας και του ακαδημαϊκού χώρου. Επίσης, κορυφαίοι διεθνείς ειδικοί και διάσημοι

ομιλητές, με στόχο να εμπνεύσουν, να υποστηρίξουν και να προωθήσουν το startup οικοσύστημα της Ελλάδας και της Κύπρου σαν ένα Hub Τεχνολογίας και Επιχειρηματικότητας για τις επιχειρήσεις των άλλων χωρών.

Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, ενώ Startup Curator είναι το InnovaGreece. Χορηγοί επικοινωνίας είναι ο τηλεοπτικός σταθμός Alpha TV, ο ραδιοφωνικός σταθμός Αlpha 98,9FM και τα sites ΒusinessNews.gr, dikaiologitika.gr, euro2day.gr και Startupper.gr.

Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής στο https://www.swcsummit.tech/