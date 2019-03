ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΔΕΛΦΩΝ «Δουλεύω στην κορυφαία εταιρεία στην Τσεχία. Ασχολούμαστε με τον μετασχηματισμό χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων, είπε ο Dr. Ludek Sekyra, διευθυντής ιδρύματος Sekyra Group. 50 χρόνια μετά τον κομμουνισμό. Σε ότι αφορά την ανάπτυξη της χώρας μου, υπάρχουν τρεις τρόποι. Μας πήρε τρία χρόνια να κάνουμε μετάβαση. Μας πήρε 10 χρόνια για να κάνουμε ιδιωτικοποιήσεις. Θεσπίσαμε το ίδρυμα Sekyra για να υποστηρίζουμε τις πρωτοβουλίες των πολιτών. Σε στενή συνεργασία με τους New York Times. Θεσπίσαμε το παγκόσμιο φόρουμ των πολιτών. Συνεργαζόμαστε με το Χάρβαρντ. Διοργανώνουμε συνέδρια. Θεωρώ ότι η εκπαίδευση είναι σημαντική για μας. Στο καθεστώς χάσαμε πολλά. Εγώ έχασα τους γονείς μου».

«Ιδρυθήκαμε το 2015», είπε η Dr Αγγελική Κοσμοπούλου, Διευθύντρια Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανασίου Λασκαρίδη. «Επικεντρωθήκαμε στο θαλάσσιο περιβάλλον, την μικροεπιχειρηματικότητα, προγράμματα σε τομείς της εκπαίδευσης. Για ένα ίδρυμα η κοινωνική και εταιρική ευθύνη είναι σημαντική αποστολή. Γι’ αυτό δημιουργήθηκε. Δεν δίνουμε χρήματα. Μικρό είναι αυτό το κομμάτι. Πέρα από την φιλανθρωπική διάσταση το τι κάνουμε κάνει τη διαφορά. Τελευταία η φιλανθρωπία είναι πολύ αναγνωρισμένη. Ακούμε προσεκτικά αυτά που λένε και αυτά που δεν λένε οι άνθρωποι. Δουλεύουμε με τους ανθρώπους και όχι για τους ανθρώπους. Θέλουμε να δημιουργήσουμε νέους ηγέτες. Δίνουμε στους ανθρώπους ιδέες και λύσεις. Οι άνθρωποι δεν θα αλλάξουν αν δεν κάνουν το πρόβλημα δικό τους. Πείθουμε τους ανθρώπους. Οι λύσεις απαιτούν πολλαπλές συνεργασίες. Ξεκινάμε ακούγοντας προσεκτικά. Σκοπός μας δεν είναι το κέρδος. Μπορούμε να πιέσουμε για περισσότερες λύσεις. Χτίζουμε δίκτυα. Η Ελλάδα δυστυχώς δεν έχει την κουλτούρα της συνεργασίας».

«Ξεκινήσαμε το 2012», είπε ο κ. Γιάννης Σπανουδάκης, Partner and Memberof the BoD, Ομίλου Stoiximan. «Μεγαλώνουμε γρήγορα. Επικεντρωνόμαστε στο προϊόν και στην τεχνολογία. Βασιζόμαστε απόλυτα στην τεχνολογία. Όλες οι υπηρεσίες μας είναι στην Ελλάδα και μάλιστα σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Απασχολούμε 540 άτομα με μέσο όρο ηλικίας τα 32 έτη. Δίνουμε την ευκαιρία να δημιουργήσουν, να μείνουν στην Ελλάδα και να προσφέρουν. Η κοινωνική εταιρική ευθύνη θα πρέπει να ενσωματώνεται στο DNA κάθε εταιρείας. Είναι αναπόσπαστο τμήμα κάθε brand. Έχουμε το πρόγραμμα Μικροί Ήρωες, για παιδιά Δημοτικού απομακρυσμένων περιοχών. Στηρίζουμε αθλήματα εκτός του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκυο υποστηρίζουμε 20 αθλητές και δύο ομάδες. Κάποιοι αν δεν είχαν την δική μας στήριξη δεν θα πήγαιναν στους Ολυμπιακούς Αγώνες».

«Είμαι ο Μάικλ ή ο Μιχάλης, που προσπαθεί να κινητοποιήσει Έλληνες της ομογένειας ανά τον κόσμο, είπε o κ. Μιχάλης Πρίντζος, από την Ελληνική Πρωτοβουλία. Από το 2012 έχουμε δαπανήσει 50 εκατομμύρια δολάρια σε οικονομική βοήθεια και επίλυση κρίσεων. Ένα είναι το σύστημα αξιών. Ήθος και ισχυρές ομάδες και καλοί ηγέτες. Ζούμε σε διαφορετικό κόσμο πλέον. Νομίζαμε ότι μια εταιρεία θα τα κάνει όλα για μας. Αυτό δεν λειτούργησε. Αυτή η θέση οδήγησε στην αντίθεση. Είδαμε ότι τα προβλήματα ήταν σύνθετα. Αρχίσαμε να εξετάζουμε το προσφυγικό, την κλιματική αλλαγή. Αυτή η συνθετότητα μας οδήγησε στην όσμωση. Ξεκινήσαμε πριν 5 χρόνια με την νεανική ανεργία. Συνεργαστήκαμε με την cocacola και δημιουργήσαμε 800 θέσεις και δώσαμε 15.000 ώρες σε ΜΚΟ. Για να λύσουμε σύνθετα προβλήματα πρέπει να εργαστούμε ομαδικά».