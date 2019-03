Ο Stefan Kilian , Managing Director & Head of Human Pharma MIDI region, ανέφερε ότι «η εταιρεία έχει μια ιστορία στην Ελλάδα για πάνω από 50 χρόνια. Πριν από 5-6 χρόνια, δηλαδή στα χρόνια της κρίσης, αποφασίσαμε να επενδύσουμε περισσότερο στην Ελλάδα με την χώρα να είναι το μεγαλύτερο σημείο παραγωγής για την εταιρεία παγκοσμίως. Επενδύσαμε εδώ γιατί υπάρχουν εκπληκτικά ταλέντα. Η πραγματική αξία της Ελλάδας είναι οι άνθρωποί της και το πολύ καλό στελεχειακό δυναμικό».

More in this category: