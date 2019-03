Με εξαιρετική επιτυχία ολοκληρώθηκαν το Σάββατο 2 Μαρτίου, τα Digital Disruption Sessions που οργάνωσε η VALUECOM στο πλαίσιο του Delphi Economic Forum IV με την υποστήριξη της VOLVO, που, με τις καινοτομίες της, πρωτοπορεί στην τεχνολογία, αλλά λειτουργεί και ως disruptor στην αυτοκινητοβιομηχανία, προβάλλοντας ένα βιώσιμο μοντέλο χρήσης του αυτοκινήτου από τον άνθρωπο.

Τρία ενδιαφέροντα πάνελ με κορυφαίους ομιλητές συνάρπασαν την κατάμεστη αίθουσα με πληροφορίες και τοποθετήσεις για τις πιο τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία, το μάρκετινγκ και την επικοινωνία:

Session #1: Business Disruption - What Really Happens When you Disrupt a Business

Την έναρξη των φετινών Digital Disruption Sessions πυροδότησαν με μια ενδιαφέρουσα συζήτηση ο Bassim Haidar (Founder & Group CEO, GMT Group, Chairman & CEO, Channel IT Group), ο Αλέξης Πανταζής (Co-Founder & Executive Director, Hellas Direct), ο Δημήτρης Λιτσικάκης (Country Manager Greece, Cyprus & Malta, Revolut) και ο Ary Ganeshalingam, (Global Brand Communications Director Chivas Regal, Pernod Ricard), αναλύοντας την έννοια του “business disruption”, με το συντονισμό της Εύας Καϊλή (Ευρωβουλευτή, Πρόεδρο της Επιτροπής για το μέλλον).

Η τεχνολογία αλλάζει και επαναπροσδιορίζει το μοντέλο παροχής υπηρεσιών, δημιουργώντας πολλές και διαφορετικές μορφές disruption: Υπάρχουν αυτές που οδηγούν σε νέα επιχειρηματικά μοντέλα στη θέση των παλαιών (Hellas Direct, Revolut), αλλά και αυτές όπου μια νέα τεχνολογία λειτουργεί παράλληλα και καλύπτει ένα υπάρχον κενό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το microfinancing της Channel IT Group στην Αφρική και την Ινδία, που παρέχει υπηρεσίες χρηματοδότησης σε καταναλωτές που δε θα είχαν ποτέ πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα.

Disruption is all about offering a better service, at a better price in an easier way . Κάθε πετυχημένο μοντέλο “ business disruption ”, σε παγκόσμια ή τοπική κλίμακα, έχει βασιστεί στη δυνατότητα που παρέχει η τεχνολογία για τη βελτίωση της εμπειρίας του καταναλωτή, είτε προσφέροντας καλύτερη εμπειρία, είτε καλύτερη τιμή, είτε ευκολία στις συναλλαγές. Σε όλες τις περιπτώσεις, κάθε πετυχημένο “business disruption” βασίστηκε στην ευκαιρία που έδωσε η τεχνολογία για την παροχή καλύτερης εμπειρίας στον καταναλωτή (sharing platforms, smart algorithms, AI).

”: «Μερικές φορές το disruption βασίζεται σε κάτι πολύ απλό - όπως η προσπάθεια μας να κάνουμε τις χρηματικές συναλλαγές πιο απλές, διάφανες, γρήγορες αλλά και διασκεδαστικές – αυτό αποτελεί και τη βασική αρχή της Revolut» δήλωσε ο κ. Λιτσικάκης. Από την πλευρά ενός brand που πρωτοπόρησε αναγνωρίζοντας τη σημασία της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, o Ary Ganeshalingam ανέφερε: «Οι σύγχρονοι καταναλωτές περιμένουν περισσότερα από μια μάρκα. Απαιτούν η μάρκα να έχει αξίες και να «επιστρέφει» οφέλη στην κοινότητα. Στην περίπτωση του Chivas Venture, αυτό το πετύχαμε δίνοντας σε νέους επιχειρηματίες εργαλεία, χρηματοδότηση, τεχνογνωσία και δυνατότητες ανάπτυξης που μόνο μια παγκόσμια μάρκα μπορεί να προσφέρει».

Session #2: Weaponizing the Algorithm: My Data is My Weakness

Σε μία έντονη και συναρπαστική συζήτηση με τον ιδρυτή και CEO της VALUECOM, Αλέξανδρο Μάνο, ο whistleblower της υπόθεσης Cambridge Analytica, Christopher Wylie, είπε:

Για να γίνεις whistleblower, να αποκαλύψεις ένα σκάνδαλο, να τα βάλεις με τα μεγάλα συμφέροντα, εκτός από την ηθική και την τόλμη, απαιτείται πολύ μεγάλη και καλή οργάνωση, νομική, επικοινωνιακή και οικονομική προετοιμασία. Αν δεν προετοιμαστείς σωστά, το πιθανότερο είναι να καταστραφείς πριν καταφέρεις να πετύχεις τους σκοπούς σου.

Τόσο στις αμερικανικές εκλογές του 2016, όσο και στο δημοψήφισμα για το Brexit, η Cambridge Analytica χρησιμοποίησε στρατηγικές και όπλα για την καταπολέμηση του εξτρεμισμού και της τρομοκρατίας, δηλαδή ψυχολογικό πόλεμο, στοχεύοντας στον Αμερικανό και τον Βρεττανό ψηφοφόρο. Ο Steve Bannon προσπάθησε να ηγηθεί μιας ανταρσίας με στόχο την υφαρπαγή εξουσίας και να φέρει εις πέρας ένα πραξικόπημα με όπλο τους «οπλισμένους αλγόριθμους».

Οι «οπλισμένοι αλγόριθμοι» είναι οι αλγόριθμοι που συνθέτουν στοιχεία (data) από την προσωπική ζωή του κοινού (περισυλλεγμένα τις περισσότερες φορές καταχρηστικά ή και παράνομα) και πετυχαίνουν να καταλαβαίνουν και να διαχειρίζονται την προσωπικότητα (profiling) και αντιδράσεις του κοινού και να το ωθούν σε συγκεκριμένες πράξεις, χωρίς να είναι σαφές ούτε ποιος είναι ο πραγματικός συνομιλητής, ούτε ποιος ο απώτερος στόχος. Οι «οπλισμένοι αλγόριθμοι» επηρέασαν σε πολύ μεγάλο βαθμό τα αποτελέσματα των Αμερικανικών εκλογών 2016 και του δημοψηφίσματος για το Brexit, και αποτελούν Όπλα Μαζικής Καταστροφής - WMD.

Η πλατφόρμα του Facebook αποτέλεσε το βασικό πεδίο δράσης των «οπλισμένων αλγόριθμων». Αν και γνώριζε τι ακριβώς συμβαίνει, στην πράξη, συναίνεσε στην κατάχρηση και εκμετάλλευση προσωπικών δεδομένων για να μη μειωθεί η αξία της μάρκας και της εταιρείας. Αποδείχθηκε ότι το Facebook ενδιαφέρεται αποκλειστικά και μόνο για την τιμή της μετοχής, έστω και αν αυτό διακυβεύει τη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό έλαβε τραγικές διαστάσεις στις περιπτώσεις της Σρι Λάνκα και του Myanmar, όπου το Facebook χρησιμοποιήθηκε σαν εργαλείο θρησκευτικής προπαγάνδας και εθνοκάθαρσης.

Δισεκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως έχουν εκχωρήσει, είτε εν γνώση είτε εν αγνοία τους, σημαντικά προσωπικά δεδομένα στο Facebook με τους όρους και υποχρεώσεις που έχει ορίσει μονομερώς η πλατφόρμα. Αυτό, σε συνδυασμό με το δεδομένο ότι οι «οπλισμένοι αλγόριθμοι» μπορούν να δράσουν μυστικά, ανεξέλεγκτα, αόρατα και κακόβουλα, σημαίνει ότι οι χρήστες της πλατφόρμας έχουν εν δυνάμει παραδώσει την ανεξαρτησία και κυριαρχία των χωρών τους σε μια πλατφόρμα.

Στην ερώτηση σχετικά με την πιθανότητα χρησιμοποίησης κακόβουλων αλγόριθμων στις επερχόμενες ευρωπαϊκές εκλογές (αλλά και στις ελληνικές εκλογές), δήλωσε ότι κανείς δεν μπορεί να διασφαλίσει ότι δε θα χρησιμοποιηθούν «οπλισμένοι αλγόριθμοι» για την επιρροή του εκλογικού σώματος.

Σχετικά με το GDPR, o Christopher Wylie δήλωσε: «είναι μια αρχή, ωστόσο μια λάθος αρχή. Το GDPR βασίζεται στη λογική της συγκατάθεσης και όχι της χρήσης σε συνδυασμό με τους όρους και υποχρεώσεις που επιβάλλει κάθε πλατφόρμα/λογισμικό κλπ. Σαν να λέμε ότι πριν αγοράσουμε ένα αεροπορικό εισιτήριο δίνουμε την συγκατάθεσή μας ότι το αεροπλάνο μπορεί να πέσει – με την ίδια λογική όσο αφορά στα δεδομένα, δίνουμε τη συγκατάθεσή μας στη χρήση τους – ενώ αυτό που απαιτείται είναι μια συμφωνία με αρχές και δικαιώματα χρήσης».

Session #3: Content Frontiers: The Ear is the New Eye

Στο τρίτο και τελευταίο πάνελ των φετινών Digital Disruption Sessions, ο Αιμίλιος Χαλαμανδάρης, (Co-Founder & CEO, innoetics), και η Θάλεια Μαύρος (Founder & CEO, THE FRONT) συζήτησαν με τον συγγραφέα Χρήστο Χωμενίδη, για το κατά πόσο η τεχνολογία επηρεάζει το περιεχόμενο και το μήνυμα με αφορμή την ανάπτυξη του audio interface:

Σύμφωνα με τον Αιμίλιο Χαλαμανδάρη, το audio interface θα αποτελεί όλο και περισσότερο το βασικό σημείο επαφής μεταξύ ανθρώπου και τεχνολογίας με εφαρμογές που θα εξελιχθούν ραγδαία με την έλευση του 5G και την εξέλιξη του internet of things. «Το αυτί μεταμορφώνεται στο νέο μάτι, και το audio content με την μορφή των podcast, της συνθετικής φωνής και της τεχνολογίας voice recognition αυξάνεται εκθετικά».

Η Θάλεια Μαύρος μας μίλησε για τις παγκόσμιες τάσεις στο περιεχόμενο: από τη μια παρατηρείται η καθετοποίηση και γιγάντωση κάποιων εταιρειών παραγωγής, από την άλλη, νέες δυναμικές εταιρείες που παράγουν ιδιαίτερο (niche) περιεχόμενο και εξερευνούν όλα τα φορμάτ.

Ο Χρήστος Χωμενίδης ανέλυσε τη σημασία και καθοριστική επιρροή των εργαλείων (φωνή, πένα, πληκτρολόγιο, digital assistant) στο περιεχόμενο της καλλιτεχνικής δημιουργίας, αναφέροντας το κλασικό παράδειγμα του Ντοστογιέφσκι που υπαγόρευε τα βιβλία του, σίγουρα όμως αν τα έγραφε ο ίδιος, το μέγεθος θα ήταν κατά πολλές σελίδες μικρότερο.

