Την Τρίτη, 5 Μαρτίου, πραγματοποιήθηκαν από την Coca-Cola, παρουσία εκπροσώπων του Δήμου Θεσσαλονίκης, τα εγκαίνια του πρώτου κέντρου ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας Zero Waste Lab στην Ελλάδα, που βρίσκεται στο χώρο της HELEXPO.

Μέσα από ομιλίες, συζητήσεις και βιωματική εμπειρία, οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις δράσεις και τις ενέργειες του προγράμματος Zero Waste Future, που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ξεκινώντας από την πόλη της Θεσσαλονίκης. Επίσης, την ίδια ημέρα πραγματοποιήθηκε και η τελετή παράδοσης του Πάρκου ΧΑΝΘ, το οποίο εδώ και λίγες μέρες φιλοξενεί τα 3D εκτυπωμένα έπιπλα από ανακυκλωμένο πλαστικό, που σχεδίασαν οι ίδιοι οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης για ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης τους, στο πλαίσιο της δράσης του προγράμματος “Print Your City”.

Το παρών στα εγκαίνια έδωσε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κος Γιάννης Μπουτάρης, ο οποίος μοιράστηκε τον ενθουσιασμό του για τα πρώτα αποτελέσματα του προγράμματος, μόλις εννέα μήνες μετά την δέσμευση ανάμεσα στο Δήμο Θεσσαλονίκης και την Coca-Cola για συνεργασία και κοινή δράση. Η κα Λίλιαν Νεκταρίου, Γενική Διευθύντρια της Coca-Cola για Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα, μίλησε για το όραμα της Coca-Cola για ανάπτυξη που φέρνει τον άνθρωπο στο επίκεντρο, ενώ η κα Σίσσυ Ηλιοπούλου, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων και Επικοινωνίας της Coca-Cola για Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα, παρουσίασε τα αποτελέσματα των δράσεων που έχουν υλοποιηθεί έως σήμερα στην Θεσσαλονίκη, και ανακοίνωσε αυτές που θα ακολουθήσουν μέσα στο 2019, ισχυροποιώντας ακόμα περισσότερο τη σχέση της εταιρείας με τη πόλη. Παρόντες στην εκδήλωση ήταν και οι επιστημονικοί συνεργάτες της Coca-Cola για το πρόγραμμα Zero Waste Future, η Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης και οι The New Raw. Πιο συγκεκριμένα, ο Δρ. Φίλιππος Κυρκίτσος, Περιβαλλοντολόγος και Πρόεδρος της Οικολογικής Εταιρίας Ανακύκλωσης (ΟΕΑ), υπογράμμισε με τη σειρά του τη σημασία της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας για το μέλλον της Ελλάδας, ζητήματα σχετικά με την πρόληψη των αποβλήτων και τη σημασία της υιοθέτησης ενός σχεδίου πρόληψης από όλους τους δήμους, ενώ παρουσίασε το Σχέδιο Πρόληψης για τη Θεσσαλονίκη, έναν αναλυτικό οδηγό με συγκεκριμένες δράσεις και προληπτικά μέτρα, προκειμένου να αποκτήσει η πόλη προοπτική να γίνει zero waste και με στόχο να μειώσει την κατά κεφαλή απόρριψη πλαστικού κατά τουλάχιστον ένα κιλό το χρόνο. Οι αρχιτέκτονες και εκπρόσωποι της ομάδας The New Raw, Πάνος Σακκάς & Φωτεινή Σετάκη, μίλησαν με τη σειρά τους για τη λειτουργία του Zero Waste Lab και τη δράση “Print Your City”, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος και καλεί τους πολίτες να ανακυκλώσουν τα πλαστικά τους αντικείμενα προκειμένου να μετατραπούν σε έπιπλα πόλης με την τεχνολογία της 3D εκτύπωσης.



Με την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων, οι καλεσμένοι είχαν τη δυνατότητα να ζήσουν από κοντά μια μοναδική εμπειρία, καθώς ξεναγήθηκαν στο Zero Waste Lab, μαθαίνοντας μέσα από μια βιωματική περιήγηση πώς τα απορρίμματα μπορούν να έχουν μια δεύτερη ή και τρίτη ζωή. Το Zero Waste Lab έχει ήδη υποδεχθεί πάνω από 2.000 επισκέπτες, ανάμεσα τους και πάρα πολλούς μαθητές σχολείων, οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει το ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Επιπλέον, στο χώρο του Lab, μικροί και μεγάλοι έχουν για πρώτη φορά τη μοναδική δυνατότητα να παρακολουθήσουν ζωντανά τη διαδικασία της τρισδιάστατης εκτύπωσης από το robot 3D printer, το οποίο τυπώνει αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό. Ακόμα, στο χώρο του Zero Waste Lab, οι Θεσσαλονικείς μπορούν να ανακυκλώνουν τα πλαστικά τους απορρίμματα στα δύο μηχανήματα ανακύκλωσης που βρίσκονται στο χώρο.



Στη συνέχεια, η εκδήλωση μεταφέρθηκε στο Πάρκο ΧΑΝΘ, όπου έγινε η τελετή παράδοσης της πρώτης γειτονιάς που υποδέχτηκε τα δικά της, 3D εκτυπωμένα έπιπλα από ανακυκλωμένο πλαστικό, μετά από την τελική επιλογή των ίδιων των πολιτών της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της δράσης “Print Your City” και μέσω του microsite, www.printyourcitycoca-cola.gr.



Με αφορμή τα εγκαίνια του Zero Waste Lab, η κα Λίλιαν Νεκταρίου, Γενική Διευθύντρια της Coca-Cola για Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα, δήλωσε σχετικά: «Στόχος μας δεν είναι να κάνουμε ένα ακόμα πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Στόχος μας είναι να δουλέψουμε μαζί με την πόλη, τους φορείς, τους κατοίκους της, πίσω από έναν απώτερο σκοπό και να κληροδοτήσουμε, τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο, εν τέλει, επίπεδο, έναν κόσμο όπου τίποτα δεν πάει χαμένο».



Η κα Σίσσυ Ηλιοπούλου, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων & Επικοινωνίας της Coca-Cola για Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα, δήλωσε σχετικά: «Μόλις εννέα μήνες μετά την ανακοίνωση της συνεργασίας μας με στόχο το να αποκτήσει η πόλη zero waste προοπτική, βρισκόμαστε εδώ για να γιορτάσουμε τα εγκαίνια του πρώτου Zero Waste Lab στην Ελλάδα και την παράδοση του Πάρκου ΧΑΝΘ, αλλά και να ανακοινώσουμε τις επόμενες δράσεις που σκοπεύουμε να υλοποιήσουμε στη Θεσσαλονίκη το 2019 στα πλαίσια του προγράμματος Zero Waste Future».



Οι ενέργειες που ανακοινώθηκαν περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο τα εξής:

2η Γειτονιά “Print Your City”:

• Με νέες γειτονιές που θα τεθούν σε ψηφοφορία και ανανεωμένα χαρακτηριστικά επίπλων προς επιλογή, ώστε ακόμα περισσότεροι Θεσσαλονικείς να δημιουργήσουν το δικό τους 3D εκτυπωμένο έπιπλο και να αλλάξουν την πόλη τους. Η online πλατφόρμα θα είναι πολύ σύντομα έτοιμη ώστε να ξεκινήσει η νέα ψηφοφορία. Η δράση θα πραγματοποιηθεί και πάλι σε συνεργασία με την ομάδα των The New Raw.

Zero Waste παραλίες:

• Ενίσχυση των δράσεων στο παραλιακό μέτωπο, και συνέχιση του προγράμματος «Ανακυκλώνω στις Παραλίες», σε συνεργασία με την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει δράσεις ενημέρωσης στη παραλιακή ζώνη της Θεσσαλονίκης, τοποθέτηση κάδων διαλογής των απορριμμάτων, αλλά και εκπαίδευση των παράκτιων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις παραλίες, με ενημέρωση των μαγαζιών και των επισκεπτών.

Zero Waste Σχολεία

• Αφορά σε ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρέμβασης σε 7 σχολεία της Θεσσαλονίκης, με δράσεις Ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, Πρόληψης, Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης, στο οποίο αναμένεται να ενημερωθούν περίπου 4.000 μαθητές και καθηγητές του Δήμου Θεσσαλονίκης για το πώς θα μπορούσε να γίνει πράξη η Μηδενική παραγωγή αποβλήτων στο σχολείο τους.

Τέλος, η εταιρεία αναφέρθηκε και στην ευρύτερη πρόθεση δημιουργίας zero waste πανεπιστημίων, ξενοδοχείων, εστιατορίων και καφετεριών που επίσης σκοπεύει να ξεκινήσει να υλοποιεί μέσα στη χρονιά, εκφράζοντας τη φιλοδοξία να ξεκινήσει ένα zero waste κίνημα, το οποίο θα καταφέρει σταδιακά να αγγίξει πολύ περισσότερες περιοχές και τομείς της ζωής των πολιτών.

Το πρόγραμμα Zero Waste Future κινείται γύρω από τρεις άξονες - την Παρέμβαση, την Εκπαίδευση και την Αλλαγή Συμπεριφοράς. Υλοποιείται με τη συμβολή του Δήμου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης και τη συμμετοχή της δημιουργικής ομάδας των The New Raw.