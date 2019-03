Τέλος, η επιτυχημένη παρουσία της Coca-Cola στο Delphi Economic Forum υποστηρίχθηκε και μέσα από ένα διαδραστικό περίπτερο, στο οποίο οι παρευρισκόμενοι μπόρεσαν να ενημερωθούν για το πρόγραμμα Zero Waste Futureκαι να εκτεθούν σε μια από τις πιο ενδιαφέρουσες δράσεις του, την ενέργεια “Print Your City”, που μετατρέπει τα πλαστικά απορρίμματα σε αστικό εξοπλισμό πόλης, μέσα από την τεχνολογία της 3D εκτύπωσης. Οι συμμετέχοντες του φόρουμ είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τα 3D εκτυπωμένα έπιπλα, τοποθετημένα σε διάφορα σημεία των συνεδριακών χώρων, αλλά και να παρακολουθήσουν μια προσομοίωση της διαδικασίας. Επιπλέον, η Coca-Cola, καθ΄ όλη τη διάρκεια του φόρουμ, προσκάλεσε τους συμμετέχοντες να γίνουν μέρος της πρωτοβουλίας, ανακυκλώνοντας τα απορρίμματά τους στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης τεσσάρων ρευμάτων που βρίσκονταν στο χώρο. Από την ποσότητα των πλαστικών απορριμμάτων που συλλέχθηκαν, και θα ανακυκλωθούν, η εταιρεία θα παράξει ένα 3D αστικό έπιπλο, το οποίο και θα δωρίσει στο Δήμο των Δελφών, ως μια συμβολική, τιμητική κίνηση προς την ιστορικής σημασίας περιοχή.

Η κα Νεκταρίου δήλωσε πως το κλειδί για να βρουν οι εταιρείες τον τρόπο να εμπνεύσουν και να κινητοποιήσουν τους εργαζομένους τους, είναι η συμμετοχικότητα: «Τα στελέχη μιας εταιρείας για να κινητοποιηθούν, πρέπει να νιώσουν συμμέτοχοι. Και για να γίνει αυτό, πρέπει να νιώσουν ότι υπάρχει ένας σκοπός σε αυτό που κάνουν, ότι δεν είναι απλά η δουλειά τους. Το ίδιο ισχύει και για τους πολίτες: για να ενεργοποιηθούν πρέπει να νιώσουν ότι μπορούν να συμβάλλουν σε κάτι μεγαλύτερο». Σαν επιτυχημένο παράδειγμα έφερε το πρωτοποριακό πρόγραμμα Zero Waste Future, την ενσάρκωση του οράματός της για έναν κόσμο όπου τίποτα δεν πάει χαμένο, το οποίο κατάφερε να πετύχει τη συνεργασία ανάμεσα στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα με στόχο να γίνει η Θεσσαλονίκη η πρώτη πόλη μηδενικών απορριμμάτων στην Ελλάδα, αλλά και να νιώσουν οι πολίτες ότι γίνονται οι ίδιοι υποκινητές της προσπάθειας. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «σκοπός μας είναι να δείξουμε πως όταν συνεργαζόμαστε, μπορούμε να πετύχουμε την αλλαγή που θέλουμε».

Η Coca-Cola ήταν Χρυσός Χορηγός στο φετινό, 4 ο Delphi Economic Forum, που πραγματοποιήθηκε από τις 28 Φεβρουαρίου έως και τις 3 Μαρτίου στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο των Δελφών, με θέμα “The Challenge of Inclusive Growth”. Η συμμετοχή της Coca-Cola στο κορυφαίο συνέδριο, ήρθε με αφορμή τη συμπλήρωση των 50 χρόνων παρουσίας της στην Ελλάδα και 100 χρόνων στην Ευρώπη. Η εταιρεία μέσα από τις ομιλίες της Γενικής Διευθύντριας για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα, κας Λίλιαν Νεκταρίου, εστίασε σε θεματικές όπωε τον στονεπαναπροσδιορισμό της ανάπτυξης, αλλά και την αποτελεσματικότητα της συμμετοχικής ηγεσίας, καθώς και τoπρόγραμμα Zero Waste Future, που η εταιρεία επέλεξε να παρουσιάσει στους Δελφούς.

