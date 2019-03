Μετά το κλείσιμο της αυλαίας του 4ου Delphi Forum, ξεκινά η προετοιμασία ενός ακόμα σημαντικού Forum, αυτού του 2nd InvestGR Forum 2019: Foreign Investments in Greece (www.invest.gr), το οποίο θα διεξαχθεί στις 11 Ιουνίου 2019 στο ξενοδοχείο HILTON.

More in this category: