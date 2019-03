«Ξεκινήσαμε το 2012», είπε ο κ. Γιάννης Σπανουδάκης, Partner and Memberof the BoD, Ομίλου Stoiximan . «Μεγαλώνουμε γρήγορα. Επικεντρωνόμαστε στο προϊόν και στην τεχνολογία. Βασιζόμαστε απόλυτα στην τεχνολογία. Όλες οι υπηρεσίες μας είναι στην Ελλάδα και μάλιστα σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Απασχολούμε 540 άτομα με μέσο όρο ηλικίας τα 32 έτη. Δίνουμε την ευκαιρία να δημιουργήσουν, να μείνουν στην Ελλάδα και να προσφέρουν. Η κοινωνική εταιρική ευθύνη θα πρέπει να ενσωματώνεται στο DNA κάθε εταιρείας. Είναι αναπόσπαστο τμήμα κάθε brand. Έχουμε το πρόγραμμα Μικροί Ήρωες, για παιδιά Δημοτικού απομακρυσμένων περιοχών. Στηρίζουμε αθλήματα εκτός του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκυο υποστηρίζουμε 20 αθλητές και δύο ομάδες. Κάποιοι αν δεν είχαν την δική μας στήριξη δεν θα πήγαιναν στους Ολυμπιακούς Αγώνες».

«Δουλεύω στην κορυφαία εταιρεία στην Τσεχία. Ασχολούμαστε με τον μετασχηματισμό χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων, είπε ο Dr. Ludek Sekyra, διευθυντής ιδρύματος Sekyra Group . 50 χρόνια μετά τον κομμουνισμό. Σε ότι αφορά την ανάπτυξη της χώρας μου, υπάρχουν τρεις τρόποι. Μας πήρε τρία χρόνια να κάνουμε μετάβαση. Μας πήρε 10 χρόνια για να κάνουμε ιδιωτικοποιήσεις. Θεσπίσαμε το ίδρυμα Sekyra για να υποστηρίζουμε τις πρωτοβουλίες των πολιτών. Σε στενή συνεργασία με τους New York Times. Θεσπίσαμε το παγκόσμιο φόρουμ των πολιτών. Συνεργαζόμαστε με το Χάρβαρντ. Διοργανώνουμε συνέδρια. Θεωρώ ότι η εκπαίδευση είναι σημαντική για μας. Στο καθεστώς χάσαμε πολλά. Εγώ έχασα τους γονείς μου».

