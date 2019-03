«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να επενδύσουμε στην Unismack ΑΒΕΕ . Από την πρώτη στιγμή εντυπωσιαστήκαμε από τη διοίκηση της Unismack, την καινοτομία στην ανάπτυξη και παραγωγή προϊόντων και τις μεγάλες δυνατότητες διεθνούς ανάπτυξης που βλέπουμε για την εταιρεία», σημείωσε σχετικά ο Tom Seepers, Διευθύνων Σύμβουλος της Lime Capital Partners Ltd.

Ο Δημήτριος Στρατάκης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Unismack Α.Ε. δήλωσε σχετικά: «Η συμφωνία αυτή είναι σημαντικό ορόσημο για την Unismack. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε το PTCF για την εμπιστοσύνη τους να επενδύσουν στην επιχείρησή μας το 2011 και για την υποστήριξη τους καθ’ όλη τη διάρκεια της επενδυτικής τους περιόδου. Είναι ευτυχές να βλέπουμε πως το όραμά μας να ηγηθούμε στην αγορά των υγιεινών σνακ προσφέροντας καινοτομία και υψηλής ποιότητας προϊόντα, έχει μεγάλη αποδοχή από τους πελάτες μας και τους καταναλωτές διεθνώς. Η απόφαση της Lime Capital Partners Ltd. να επενδύσει στην Unismack είναι μια απόδειξη αυτής της επιτυχίας και ψήφος εμπιστοσύνης στα φιλόδοξα πλάνα μας για το μέλλον. Καλωσορίζουμε τους εταίρους της Lime Capital στην οικογένεια της

Η Lime Capital Partners Ltd (LCP) είναι μια ιδιωτική εταιρεία επενδύσεων που επενδύει το προσωπικό κεφάλαιο των συνεργατών της σε ευκαιρίες ανάπτυξης και ανάκαμψης, στους τομείς της βιομηχανίας τροφίμων, της αυτοκινητοβιομηχανίας, των μεταλλείων και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Η πρώτη επένδυση των συνεργατών της LCP στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε το 2012, με την εξαγορά της ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε., την οποία αναδιάρθρωσαν επιτυχώς και συνεχίζουν να διαχειρίζονται μέσω της εταιρείας συμμετοχών SI Foods Ltd.

Η Unismack ABEE ιδρύθηκε το 2006 από την οικογένεια Στρατάκη στο Κιλκίς και ειδικεύεται στην ανάπτυξη και παραγωγή πρωτοποριακών προϊόντων σνακ, με εξειδίκευση στις κατηγορίες Gluten & Allergen Free, Vegan, High Protein and Natural. Τα προϊόντα της εταιρείας πωλούνται υπό την εμπορική ονομασία Wellabys και με άλλα αναγνωρισμένα σήματα παγκοσμίως.

Η Lime Capital Partners Ltd ("LCP") συμφώνησε με το Επενδυτικό Κεφάλαιο Piraeus Taneo Capital ("PTCF") για την απόκτηση του 44,73% της εταιρείας U&S Unismack ΑΒΕΕ .

