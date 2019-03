Για πρώτη χρονιά πέρυσι, ο μεγάλος νικητής του Βραβείου, το Ferryhopper επιλέχθηκε από τον Sir Στέλιο Χατζηιωάννου και εντάχθηκε στο δυναμικό της easyGroup. H νέα πλατφόρμα www.easyferry.com έρχεται να συνδυάσει το πασίγνωστο εμπορικό σήμα της easyGroup με την καινοτομία και τις έξυπνες υπηρεσίες που παρέχει το Ferryhopper. Τις προηγούμενες χρονιές, νικήτριες ανακηρύχθηκαν οι εταιρείες: Melira Greek Honey (2017), Sun of a Beach (2016), Sede (2015), Ancient Greek Sandals (2014), Nanobionic (2013), People for Business (2012), Fereikos Helix (2011), Fasmetrics (2010), Zoo.gr (2009) και Simply Burgers (2008).

Στο πλαίσιο του θεσμού, έχουν μέχρι σήμερα βραβευθεί συνολικά 32 επιχειρήσεις, με 8 από αυτές να ανακηρύσσονται νικητές το 2018. Την περασμένη χρονιά, ανάμεσα σε 64 Εταιρείες που έθεσαν υποψηφιότητα μεγάλος νικητής αναδείχθηκε το FERRYHOPPER.COM , μια πρωτοποριακή πλατφόρμα αναζήτησης και κράτησης ακτοπλοϊκών εισιτηρίων που -μέσα από διαφορετικές λειτουργίες- μετατρέπει τη διαδικασία online κράτησης ακτοπλοϊκού εισιτηρίου σε μια απλή και ευχάριστη εμπειρία. Η εταιρεία έλαβε το μεγάλο έπαθλο των €30.000, ενώ ακόμη επτά εταιρείες βραβεύθηκαν με το ποσό των €10.000 η κάθε μία. Πρόκειται για τις: Duck Private Cheffing , DigitalWise , Greeking.me , Hempoilshop , LAMDA -ICE-CREAM-441298612739339/">Lamda ΜΑΕΒΕ, Park Around BV και Wine Art Α.Ε.

Και αυτή τη χρονιά, η διαδικασία για την υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά online και συγκεκριμένα μέσω της σελίδας του Ιδρύματος στο Facebook . Όλοι οι υποψήφιοι, έχοντας «κάνει like» στην επίσημη σελίδα Stelios Philanthropic Foundation και «join» στο ανοικτό γκρουπ Stelios Awards for Young Entrepreneurs in Greece 2019 θα μπορούν να «κατεβάσουν» σε μορφή pdf τη σχετική φόρμα για την υποβολή αίτησης στα φετινά βραβεία. Η φόρμα αυτή θα πρέπει να συμπληρωθεί και να σταλεί στο Inbox της σελίδας στο Facebook . Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 17 Μαΐου 2019.

