Με την προαναφερθείσα συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Lavipharm Active Services A.E., η Lavipharm A.E. διατηρεί το ποσοστό της στην 100% εν λόγω θυγατρική εταιρεία, ενώ ταυτοχρόνως εξακολουθεί να συμμετέχει, έμμεσα πλέον μέσω της 100% θυγατρικής της Lavipharm Active Services A.E., στο μετοχικό κεφάλαιο της Pharma PLUS A.E..

Η συμμετοχή της στην εν λόγω αύξηση θα γίνει με εισφορά σε είδος, και ειδικότερα η Lavipharm A.E. θα εισφέρει στην Lavipharm Active Services A.E. το σύνολο των μετοχών που κατέχει στην έτερη θυγατρική εταιρεία του Ομίλου «PHARMA PLUS ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ. Το σύνολο αυτών των μετοχών αποτιμήθηκε από την ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρεία PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. στο ποσό των ευρώ 3.492.000.

More in this category: