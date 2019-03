Το 62% της Oaktree αποκτήθηκε από την Brookfield Asset Management η οποία επενδύει σε long life and high quality business. Με δεδομένο ότι το due diligence της Ιασώ ολοκληρώθηκε ομαλά και ο κλάδος των υπηρεσιών υγείας από ιδιώτες πληροί τις γενικές προδιαγραφές της Brookfield εκτιμάται ότι το deal θα προχωρήσει κανονικά.

