Ήδη η αλυσίδα τρέχει για το 2019 επενδυτικό της πρόγραμμα ύψους 25 εκ. ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό πέρα από τις προσφορές και τις εκπτώσεις για την προσέλκυση πελατών προβλέπεται η ίδρυση 15 νέων καταστημάτων. Από αυτά τα 10 αφορούν σημεία της Αττικής , και μεταξύ των οποίων κι ένα Grand Μασούτη, έκτασης άνω των 2.000 τ.μ, και cash and carry. Στόχος της εταιρείας μέχρι το 2020 είναι να έχει φθάσει τον κύκλο εργασιών της στο 1 δισ. ευρώ.

More in this category: