Τα παιδιά έζησαν μια μοναδική αθλητική εμπειρία, με στόχο τη νίκη του ευ αγωνίζεσθαι. Αγωνίστηκαν σε παραολυμπιακά αθλήματα, συμμετείχαν σε αγώνες ποδοσφαίρου χωρίς σκορ και βαθμολογία, έμαθαν τις βασικές αρχές του ράγκμπι και του κρίκετ, εξασκήθηκαν στην ξιφασκία, το Tae Kwon Do, το παγκράτιο, το βόλεϊ, τον στίβο και το σκάκι. Επιπλέον, παρακολούθησαν μαθήματα ρομποτικής, καθώς και μία σειρά από άλλες εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Παράλληλα, οι γονείς/κηδεμόνες των παιδιών συμμετείχαν σε επιστημονικό σεμινάριο για θέματα διατροφής και ψυχολογίας, από την εξειδικευμένη επιστημονική ομάδα των Αθλητικών Ακαδημιών ΟΠΑΠ .

