Η συνολική ζήτηση καυσίμων το 2018 παρουσίασε συνολικά πτώση κατά 2% έναντι του 2017 η οποία κατά το μεγαλύτερο μέρος της οφείλεται στη σημαντική μείωση κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης (κατά 17,32%) λόγω και των ηπιότερων καιρικών συνθηκών. Επιπρόσθετα, η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών σε συνδυασμό με την αύξηση των φόρων στα καύσιμα έχει επηρεάσει αρνητικά την εγχώρια αγορά καυσίμων. Τα τελευταία χρόνια η ζήτηση των ναυτιλιακών καυσίμων παρουσιάζει συνεχή άνοδο εξαιτίας της αύξησης του αριθμού τουριστικών αφίξεων καθώς και της ανόδου της εμπορευματικής κίνησης (freight or cargo traffic). Ομοίως συνεχή άνοδο καταγράφει και η αγορά των υγραερίων καθώς όλο και περισσότεροι καταναλωτές προτιμούν το υγραέριο ως εναλλακτικό καύσιμο.

