Συγκεκριμένα, ο κ. Μπαλλής έχει διατελέσει CEO στην Νational Investment Bank (θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος). Επίσης διετέλεσε Γενικός Διευθυντής στον Όμιλο INTERAMERICANINSURANCEόπου συνέβαλε στην ίδρυση της INTERBANΚ, θυγατρικήςεταιρίαςστην οποία υπήρξε CEO, και συνέβαλε στη συγχώνευσή της με την EUROMERCHANT BANK δημιουργώντας την EUROBANK A.E. Κατά την πολυετή θητεία του στον Όμιλο EUROBANK δημιούργησε και διετέλεσε Executive Chairman στις θυγατρικές εταιρίες EUROLIFE S.A, EUROBANK AEDAK, POLBANK S.A., UNIVERSAL BANK S.A. και FINANCIAL PLANNING SERVICES S.A. Από το 2013 έως και σήμερα ο κος Μπαλλής κατέχει τη θέση του Executive Chairman στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας EUROTANK MARITIME MANAGEMENT S.A.

