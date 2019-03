Η Grivalia Properties ανακοινώνει κατόπιν σχετικής ενημέρωσης που έλαβε στις 19 Μαρτίου 2019 από την εταιρεία «Kairos Partners SGR SpA», το συνολικό ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας που κατέχει η «Kairos Partners SGR SpA», θυγατρική της Julius Baer Group Ltd και ελεγχόμενη από αυτή, στις 14 Μαρτίου 2019, έχει πέσει κάτω από το όριο του 5%.

