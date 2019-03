Άνοδο παρουσίασαν επίσης τα Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA), ανερχόμενα σε 124,5 εκατομμύρια ευρώ από 114,6 εκατομμύρια ευρώ το 2017 (+ 8,7%) και τα λειτουργικά αποτελέσματα που ανέρχονται σε 97,4 εκατομμύρια ευρώ (+ 10%). Τα καθαρά κέρδη ανέρχονται σε 84,6 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 21,2 εκατομμύρια (+ 33,4%) σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος, λόγω και των υψηλότερων μερισμάτων από εταιρείες του Ομίλου και λαμβάνοντας υπόψη τα μικρότερα φορολογικά οφέλη που απορρέουν από το «Patent Box». Η καθαρή χρηματοπιστωτική θέση της SIA επηρεάζεται από την εξαγορά των δραστηριοτήτων επεξεργασίας καρτών της First Data έναντι 387 εκατομμυρίων ευρώ.

