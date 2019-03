Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ , στο πλαίσιο του Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «360ο Ενέργειες» που υλοποιεί για τη Νέα Γενιά και την ποιοτική εκπαίδευση, αναλαμβάνει τη γενικότερη υποστήριξη του αγγλόφωνου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «MSc in Oil and Gas Process Systems Engineering» (Βιομηχανικά συστήματα Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου) του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

