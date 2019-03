Την παράσταση έκλεψε ο Fredrik Löfgren, κατασκευαστής ρομπότ στο Πανεπιστήμιο Linköping στη Σουηδία, ο οποίος παρουσίασε στη σκηνή το ρομπότ Γολιάθ, που χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη μιλά και κάνει μια σειρά από ανθρώπινες κινήσεις. Επιχειρώντας να δώσει μια εικόνα από το μέλλον, ο κ. Löfgren εκτίμησε πως τα ρομπότ θα γίνουν πιο έξυπνα, θα έχουν καλύτερη στρατηγική στη λήψη αποφάσεων και θα χρησιμοποιούνται περισσότερο όσο αναπτύσσεται η τεχνητή νοημοσύνη. Την παρουσίασή του ακολούθησε πάνελ για τη ρομποτική, την αυτοματοποίηση και την τεχνητή νοημοσύνη, στο οποίο συμμετείχαν ο Otto Preiss Group SVP, Chief Operating Officer Digital της ελβετικής ABB, ο Gerald Rolfe Manager of the Global Rotating Equipment Performance Team της SKF, ο Γεώργιος Δουκίδης Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και ο Ευάγγελος Γκιζελής Γενικός Διευθυντής της Gizelis Robotics.

Στις τηλεπικοινωνιακές υποδομές και τα δίκτυα αναφέρθηκε το πάνελ που απαρτιζόταν από τον Ulf Persson VP & Head of Government and Industry Relations της Ericsson, τον Κωνσταντίνο Μασσέλο Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), τον Παντελή Τζωρτζάκη πρώην Υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, την Κάτια Σταθάκη Εμπορική Διευθύντρια της Vodafone Greece, τον Herman Riedl Chief Business & Digital Transformation Officer της Wind Hellas και τον Θάνο Φαλάγγα Διευθυντή Marketing Εταιρικών & Επιχειρησιακών Πελατών Ομίλου ΟΤΕ. Συζητήθηκαν τα οφέλη από την ευρεία εξάπλωση της τεχνολογίας 5G, τα ευφυή δίκτυα και η μετάβαση από το ίντερνετ των Ανθρώπων στο ίντερνετ των Πραγμάτων για να καταλήξουμε στο ίντερνετ για Όλους.

