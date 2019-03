Το τριήμερο Πολυσυνέδριο απευθύνεται σε νέους και νέες, 18-35 ετών, ανεξαρτήτως εκπαιδευτικής κατεύθυνσης, με στόχο να ενημερώσει σχετικά με τις τάσεις και τις επαγγελματικές επιλογές και προοπτικές που προσφέρουν 21 κλάδοι και τομείς της οικονομίας (Πληροφορική, Ναυτιλία, Τουρισμός, Digital Marketing, Data Analytics, Banking, Φαρμακευτική, Υγεία, Blockchain, Consulting, Διαφήμιση, Ασφάλειες, Τεχνητή Νοημοσύνη & Ρομποτική, Internet Security, Design, Logistics, Ενέργεια, Βιομηχανία Τροφίμων, Internet of Things, Mobile, Γεωργία) και ν’ αναδείξει την Ελλάδα της καινοτομίας και της εξωστρέφειας.

More in this category: