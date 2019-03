Το βραβείο «Channel Partner of the Year 2018» που έλαβε για δεύτερη συνεχή χρονιά η Space Hellas, ως Platinum Partner της Dell EMC, επιβραβεύει τη δέσμευση της εταιρείας για την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών και λύσεων, σε συνδυασμό με την επιχειρηματική αριστεία, εστιάζοντας πρωτίστως στην ικανοποίηση των πελατών της.

Με την ανώτατη διάκριση «Channel Partner of the Year 2018» βραβεύτηκε η Space Hellas στην ετήσια εκδήλωση «Dell EMC Partner Awards», που διοργάνωσε η εταιρεία για να τιμήσει και να αναγνωρίσει τις προσπάθειες των συνεργατών της στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα. Η τελετή έλαβε χώρα στις 20 Μαρτίου 2019, σε μια ιδιαίτερη βραδιά στο Σαρόγλειο Μέγαρο, παρουσία όλων των συνεργατών της Dell EMC.

