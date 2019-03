Επίσης, όπως σημειώνει η εισηγμένη, ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς την αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου (Net Loan to Value) ανήλθε στο υγιές ποσοστό του 44,0%.

Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού προ αναβαλλόμενων φόρων (Net Asset Value, NAV) ανήλθε σε 438,9 εκατ.ευρώ (€5,64 ανά μετοχή) από 395,1 εκατ.ευρώ την 31/12/2017. Η μετοχή της LAMDA Development, για το έτος 2018 παρουσίασε μικρότερη πτώση (-17%) σε σύγκριση με το Γενικό Δείκτη (-24%).

Ειδικότερα, η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) των τριών εμπορικών κέντρων της εισηγμένης κινήθηκε ανοδικά παρουσιάζοντας αύξηση 15,6% σε σχέση με το 2017 και ανήλθε σε 59,2 εκατ.ευρώ, κυρίως λόγω της εξαγοράς του υπόλοιπου ποσοστού 50% του εμπορικού κέντρου The Mall Athens το β' εξάμηνο του 2017. Χωρίς την πραγματοποιηθείσα εξαγορά, η αύξηση θα ήταν 2,1%.

