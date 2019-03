Σε συνέχεια σχετικής έγκρισης της από 24 Οκτωβρίου 2018 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ απέκτησε ποσοστό 38% στις εταιρίες TALLON COMMODITIES LIMITED που εδρεύει στην Αγγλία και TALLON PTE LTD που εδρεύει στη Σιγκαπούρη. Οι εταιρίες αυτές δραστηριοποιούνται στους τομείς διαχείρισης κινδύνων (risk management) και συναλλαγών χρηματοοικονομικών και χρηματιστηριακών προϊόντων (commodities).

