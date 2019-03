Σήμερα, η εταιρεία στηρίζει έμπρακτα τους υποψηφίους franchisees διαθέτοντας μέχρι και 100.000€ για το AB Shop& Go και μέχρι και 250.000 € για το ΑΒ Food Market, σε εξοπλισμό για κάθε νέο σημείο πώλησης.

Εδώ και 15 χρόνια, η ΑΒ Βασιλόπουλος αναγνώρισε το franchise ως μια ευέλικτη και καινοτόμα πρακτική που ενισχύει την επιχειρηματικότητα. Αξιοποιώντας τη μακρά της εμπειρία στην αγορά τροφίμων, οι άνθρωποι της ΑΒ σχεδίασαν τα επιτυχημένα μοντέλα AB Shop& Go και ΑΒ Food Market, ενώ εξειδικευμένες ομάδες βρίσκονται σταθερά στο πλευρό των νέων franchisees από την πρώτη κιόλας στιγμή.

Με 80 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά, η εταιρεία συνεχίζει την απρόσκοπτη οργανική της ανάπτυξη μέσα ένα δυναμικό και αποτελεσματικό δίκτυο δικαιόχρησης σε όλη τη χώρα. Πιο συγκεκριμένα, η ΑΒ Βασιλόπουλος παρουσίασε τα πρωτοποριακά επιχειρηματικά της μοντέλα AB Shop& Go και ΑΒ Food Market στο πλαίσιο της 21η έκθεσης ΚΕΜ Franchise. Περισσότεροι από 1.000 επισκέπτες του περιπτέρου της εταιρείας είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από εξειδικευμένους εκπροσώπους της ΑΒ σχετικά με τα καινοτόμα σχήματα της και τη δυνατότητα να ενταχθούν στο εξελισσόμενο δίκτυο franchise της εταιρείας.

