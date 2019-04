Σε περίπτωση που το πλειοψηφικό πακέτο του ομίλου περάσει στην Oaktree, θα είναι ακόμη μια μεγάλη επενδυτική κίνηση στο χώρο της ιδιωτικής υγείας, μετά τις εξαγορές της Hellenic Healthcare (Υγεία, Metropolitan, Iaso General), στην οποία πέρα από το fund CVC Capital Partners, μετέχουν με μειοψηφικά ποσοστά οι κ.κ Σπυρίδης και Θεοχαράκης του Metropolitan. Οι πληροφορίες θέλουν και την Oaktree, μετά το Ιασώ, να εξετάζει και νέες επενδυτικές κινήσεις στην αγορά της ιδιωτικής υγείας, προσδοκώντας τη διεκδίκηση μεριδίων απέναντι από τη CVC Capital. To fund άλλωστε είναι από τα πλέον ισχυρά σε παγκόσμιο επίπεδο, με υπό διαχείριση κεφάλαια που φτάνουν τα 124 δισ. δολάρια.

