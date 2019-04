Tην εξαγορά της Aegean Marine Petroleum Network Inc. ("Aegean") της Δημοκρατίας των Νήσων Μάρσαλ, από την εταιρεία Mercuria Energy Group Limited ("Mercuria") της Κύπρου ενέκρινε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει του κανονισμού συγκεντρώσεων της ΕΕ.

More in this category: