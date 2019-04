Η Πειραιώς Asset Management AΕΔΑΚ, με τη συμμετοχή της στην πρωτοβουλία PRI, δεσμεύεται πλέον να εφαρμόζει τις παρακάτω αρχές Υπεύθυνων Επενδύσεων: • Ενσωμάτωση ESG κριτηρίων στις διαδικασίες ανάλυσης επενδύσεων και λήψης επενδυτικών αποφάσεων • Επιδίωξη ανάλογης εφαρμογής ESG κριτηρίων από τις εταιρείες στις οποίες επενδύει η ΑΕΔΑΚ • Προώθηση της αποδοχής και εφαρμογής των αρχών υπεύθυνων επενδύσεων εντός του κλάδου διαχείρισης κεφαλαίων • Συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της εταιρείας στην εφαρμογή των αρχών υπεύθυνων επενδύσεων • Δημοσίευση ετήσιας έκθεσης σχετικά με τις δραστηριότητες της εταιρείας και την πορεία προς την εφαρμογή των αρχών υπεύθυνων επενδύσεων. Ο κ. Μπαμπλέκος Ηρακλής, Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς Asset Management AΕΔΑΚ δήλωσε σχετικά ότι: «Στο πλαίσιο υπεύθυνων πολιτικών του Ομίλου, η Πειραιώς Asset Management AΕΔΑΚ προχώρησε στην προσυπογραφή των Principles for Responsible Investment (PRI) δηλώνοντας έμπρακτα τη δέσμευσή της σε πρωτοβουλίες που συμβάλλουν σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης». Ο κ. Σπανός Μιχάλης, Διευθύνων Σύμβουλος της Global Sustain δήλωσε ότι: «Στόχος μας στο πλαίσιο της παγκόσμιας πρωτοβουλίας PRI είναι όλο και περισσότερες επιχειρήσεις, οργανισμοί και φορείς να ενημερώνονται και να ενστερνίζονται αρχές βιώσιμης ανάπτυξης και υπεύθυνης επιχειρηματικότητας». Η πρωτοβουλία PRI αριθμεί περισσότερα από 2.300 μέλη, τα οποία εντάσσουν στο πλαίσιο της στρατηγικής τους τη διασύνδεση των επενδυτικών τους αποφάσεων με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, την κοινωνική υπευθυνότητα και εταιρική διακυβέρνηση (ESG – Environmental, Social, Governance). Η πρωτοβουλία αυτή υποστηρίζει τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals) οι οποίοι θεσπίστηκαν το 2015 από τα Ηνωμένα Έθνη. Περισσότερες πληροφορίες: https://www.unpri.org/

Η Global Sustain υποστήριξε την Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ, στην ένταξή της στην παγκόσμια πρωτοβουλία Principles for Responsible Investment (PRI Initiative) για την υιοθέτηση και εφαρμογή των Aρχών Yπεύθυνων Eπενδύσεων και την προώθηση Υπεύθυνης Επενδυτικής Πολιτικής.

