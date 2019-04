Πάντως δείγμα της σημασίας της επίσκεψης είναι το μέγεθος της επιχειρηματικής αποστολής. Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτός από τις αντιπροσωπείες επιμελητηρίων που θα συνοδεύσουν τον πρωθυπουργό, μαζί του αναμένεται να είναι οι: Ιωάννης Μαυρουδής, CEO της «Γαία Επιχειρείν Α.Ε.» (αγροτοδιατροφικός τομέας), Ιωάννης Κουφουδάκης, CEO της Neuropublic Α.Ε. (συστήματα υψηλής τεχνολογίας στον αγροτοδιατροφικό τομέα), Εμμανουήλ Παναγιωτάκης, πρόεδρος και CEO της ΔΕΗ, Nicola Battilana, CEO της ΔΕΣΦΑ (φυσικό αέριο), Motor Oil με διευθυντικό στέλεχός της, Ευάγγελος Μυτιληναίος, πρόεδρος του ομίλου Μυτιληναίου (ενέργεια, μέταλλα, κατασκευές), Γιώργος Περιστέρης, CEO της ΤΕΡΝΑ (ενέργεια - κατασκευές), Δημήτρης Καλλιτσάντσης, CEO της «Ελλάκτωρ», Γ. Αψούρης, Ν. Μαυρούλιας, Σ. Γρίβας και I. Γερουλάνος από τα ΕΛΠΕ , Μανώλης Μελαμπιανάκης, CEO της «Ευριπίδης Α.Ε.» (παραγωγή, τυποποίηση, συσκευασία ελαιολάδου), Χριστίνα-Αντζελα Παπανδρέου, GFO Elbisco Α.Ε. (βιομηχανία τροφίμων), Νίκος Καλημέρης, γενικός διευθυντής Zitoluks (βιομηχανία τροφίμων), Γιάννης Μπαϊρακτάρης, γενικός διευθυντής Elea Creta Ltd, Κωνσταντίνος Κόκκαλης, αντιπρόεδρος Intracom, Θεοχάρης Βλαχοπαναγιώτης, CEO Rhoe Urban Technologies PC, startup σπουδαστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Δερδεμέζης, διευθυντής ομίλου Τσιμέντων «Τιτάν», Μιχάλης Κωνσταντινίδης, Αντώνης Κοντολέων, στελέχη ΣΙΔΕΝΟΡ , Δημήτρης Κοντομηνάς, πρόεδρος DEMKO (ασφάλειες), Δημήτρης Κούτρας, πρόεδρος ΙΝΤΡΑΚΑΤ, Αθανάσιος Σαββάκης, πρόεδρος Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (πρώην Σύνδεσμος Βιομηχανιών Β. Ελλάδος) και αντιπροσωπεία επιχειρηματιών μελών του συνδέσμου, Νικόλαος Στασινόπουλος, πρόεδρος ομίλου Βιοχάλκο, Νικόλαος Δημαρέλης, γεν. διευθυντής της «Παυλίδης Α.Ε.» (μάρμαρα γρανίτες), Παναγιώτης Νετίδης, ιδιοκτήτης της NGP (εταιρεία διανομών βιομηχανικών, ναυτιλιακών και καταναλωτικών προϊόντων με έδρα στη Θεσσαλονίκη).

