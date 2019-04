Η The Ranch είναι πλέον σε θέση να διαχειρίζεται εύκολα και γρήγορα τη μισθοδοσία των ανθρώπων της παρά την πολυπλοκότητα των παραγόντων που την αποτελούν, γεγονός που επιφέρει άμεση μείωση του χρόνου διαχείρισης και δυνατότητα ενασχόλησης του προσωπικού του λογιστηρίου με παραγωγικότερα έργα. Παράλληλα το λογιστήριο και η διοίκηση διαθέτουν σφαιρική εικόνα της απασχόλησης των εργαζομένων ανά θέση και κέντρο κόστους Τέλος, η εταιρεία απολαμβάνει τα οφέλη της βραβευμένης πολιτικής εξυπηρέτησης Customer Care 360° της Data Communication, αξιοποιώντας τα πολλαπλά κανάλια υπηρεσιών υποστήριξης και εξυπηρέτησης που της παρέχονται 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα.

Στο πλαίσιο του ταχύτατου ρυθμού ανάπτυξης και της εποχικότητας που διακρίνει τη δραστηριότητά της, η The Ranch αναζήτησε μια σύγχρονη, ευέλικτη λύση για την αναβάθμιση και πλήρη αυτοματοποίηση των διαδικασιών της μισθοδοσίας της και επέλεξε, μετά από έρευνα αγοράς, το Premium HRM Μισθοδοσία της Data Communication , με κριτήριο την ευελιξία της λύσης και τις ισχυρές δυνατότητες παραμετροποίησης που διαθέτει, καλύπτοντας κάθε αντικείμενο επιχειρησιακής δραστηριότητας, κάθε εργασιακή σχέση και οποιαδήποτε μισθολογική περίπτωση.

Η The Ranch αποτελεί δημοφιλή προορισμό Άθλησης & Ψυχαγωγίας που παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και πρωτότυπες δραστηριότητες σε σύγχρονες οικολογικές εγκαταστάσεις άθλησης και διαμονής και μέσα σε ένα ασφαλές πλαίσιο ενθάρρυνσης και αποδοχής που ενισχύει την προσωπική ανάπτυξη.

More in this category: