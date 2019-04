Μια νέα άφιξη ενισχύει φέτος το καλοκαίρι, τη γαστρονομική εμπειρία στην Costa Navarino. To Funky Gourmet θα λειτουργήσει ως Pop-Up εστιατόριο, σε ένα μοναδικό χώρο με θέα στον κόλπο του Ναβαρίνου, από τις 8 Ιουλίου έως τις 17 Αυγούστου.

