Ήδη από την έναρξη του προγράμματος τον Φεβρουάριο του 2014, έχουν υποβληθεί περισσότερες από 2.500 αιτήσεις συμμετοχής, εκ των οποίων οι 910 επελέγησαν για να παρακολουθήσουν τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κατά τη διάρκεια των κύκλων, οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν συνολικά 860 ώρες μαθημάτων. 310 καθηγητές και μέντορες προσέφεραν στους συμμετέχοντες συμβουλευτική και ουσιαστική υποστήριξη, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να μετατρέψουν την επιχειρηματική τους δημιουργικότητα σε απτά αποτελέσματα. Μέχρι και σήμερα, περισσότερες από 1.100 ώρες υποστηρικτικής καθοδήγησης έχουν προσφερθεί στους συμμετέχοντες του VentureGarden . Ιδρυτικός και αποκλειστικός δωρητής για τα 5 πρώτα χρόνια του προγράμματος υπήρξε η Ελληνική Πρωτοβουλία (The Hellenic Initiative).

Συμπληρώνοντας 5 χρόνια λειτουργίας, το πρόγραμμα Venture Garden δέχεται αιτήσεις για τον επόμενο κύκλο εκπαίδευσης και υποστήριξης επιχειρηματιών στην Αθήνα. Το πρόγραμμα υλοποιείται στην Αθήνα από το Alba Hub for Entrepreneurship and Development (AHEAD), το κέντρο επιχειρηματικότητας του Alba.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη από το Alba Graduate Business School, The American College of Greece και το Αμερικανικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης (ΑCT), μέλος του Ανατόλια αντίστοιχα.

