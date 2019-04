Είσαι φοιτητής και θέλεις να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία; Η KPMG σου δίνει την ευκαιρία να γνωρίσεις τον κόσμο των professional services διοργανώνοντας ένα διήμερο workshop με θέμα “Business Case Analysis and Presentation Skills”.

