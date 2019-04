Η κατάκτηση της 1 ης θέσης στα Best Workplaces 2019 αντανακλά την έμπρακτη αναγνώριση της πολιτικής ανθρωπίνου δυναμικού που εφαρμόζει η British American Tobacco στην Ελλάδα, η οποία περιλαμβάνει καινοτόμες και σύγχρονες πρακτικές, που αξιοποιούν, αναπτύσσουν και επιβραβεύουν τους εργαζομένους και τα ταλέντα τους.

Ως η εταιρεία με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα (Best Workplaces 2019) ανακηρύχθηκε η British American Tobacco Hellas στην κατηγορία των κορυφαίων επιχειρήσεων που απασχολούν από 50 έως 250 εργαζομένους. Η διάκριση στον θεσμό του Great Place to Work είναι η 14 η που κατακτά η εταιρεία τα τελευταία 8 χρόνια και αποτελεί το επιστέγασμα των επενδύσεων του Ομίλου στην Ελλάδα και το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας.

