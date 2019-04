Mε το Χρυσό βραβείο στην κατηγορία Best in Loyalty & Engagement (Travel) για το πρόγραμμα επιβράβευσης Seasmiles τιμήθηκε στα Loyalty Awards 2019 η Attica Group, μητρική εταιρεία των Superfast Ferries, Blue Star Ferries και Hellenic Seaways.

