Η εταιρεία MaGos παρέχει μια καινοτόμα φορητή συσκευή αλληλεπίδρασης μεταξύ ανθρώπου-υπολογιστή και έχει την ικανότητα να ανιχνεύει την κίνηση των δακτύλων και των χεριών, σε ένα τρισδιάστατο χώρο με μεγάλη ακρίβεια σε πραγματικό χρόνο. Η MaGos κέρδισε το βραβείο καινοτομίας (Innovation Award) λόγω της πρωτοπορίας και εξέλιξης που φέρνει στον κλάδο, της ποιότητας του πρωτοτύπου και τη μεγάλη δυναμική της αγοράς. Η start-up εντάχθηκε στο RG YEP μέσα από τη στρατηγική συνεργασία του Reload Greece με το Athens Centre for Entrepreneurship & Innovation (ACEin). Η ομάδα κέρδισε μία περιήγηση στο startup οικοσύστημα της Ελλάδας στην Αθήνα καθώς και συνεδρίες και ηλεκτρονικά σεμινάρια με θεματική τις συνεργασίες (Partnerships and Collaborations) από την Takaya Consulting.

112 επιχειρηματικές ιδέες παρουσιάστηκαν και 87 από αυτές υποστηρίχτηκαν από τα workshops του πρώτου σταδίου (Ignite), ενώ κατά τη διάρκεια του δεύτερου σταδίου (Accelerate), δεκατέσσερις από τις καλύτερες επιχειρηματικές ιδέες έλαβαν εντατικό 1:1 mentoring και εξειδικευμένα σεμινάρια διάρκειας 7 εβδομάδων. Οι μέντορες και ειδικοί του RG, που εργάζονται σε κορυφαίες εταιρείες όπως η Amazon , η HSBC και η Three, βοήθησαν τις ομάδες να διευρύνουν τις γνώσεις τους, να δομήσουν ένα ισχυρό επιχειρηματικό πλάνο, καθώς και να προετοιμάσουν την παρουσίαση της επιχειρηματικής τους ιδέας (pitch deck). Φιλόδοξοι νέοι προερχόμενοι από 12 χώρες, με διαφορετικό επαγγελματικό και ακαδημαϊκό υπόβαθρο, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές και ερευνητές, νέοι επαγγελματίες και κάτοχοι MBA ήταν οι φετινοί συμμετέχοντες του φετινού προγράμματος.

