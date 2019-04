Σύμφωνα με τη νέα παγκόσμια έρευνα «Easing the pressure points: The State of Intelligent Automation» της KPMG International, οι επιχειρήσεις δεν αξιοποιούν αρκετά γρήγορα τις τεχνολογίες έξυπνης αυτοματοποίησης (IA) [Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), προηγμένη ανάλυση και ρομποτική αυτοματοποίηση διαδικασιών (RPA)] ώστε να εκπληρώνουν τους στόχους και τις αποδόσεις που επιδιώκουν. Αντιθέτως, οι επιχειρήσεις που αξιοποιούν τις τεχνολογίες ΙΑ σημειώνουν ισχυρές οικονομικές αποδόσεις.