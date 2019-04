Η Novoville κερδίζει την εμπιστοσύνη νέων επενδυτών στην προσπάθειά της να επεκτείνει τη δραστηριότητα της στην Ευρώπη. Η πλατφόρμα, που χρηματοδοτήθηκε από τα πρώτα της βήματα από το PJ Tech Catalyst Fund της Τράπεζας Πειραιώς, έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης υπό τη μορφή νέου γύρου χρηματοδότησης από το βρετανικό fund Beacon Capital, τους VentureFriends, τη UniFund , την iQbility και τους υφιστάμενους μετόχους PJ Tech Catalyst και Public Group International UK Ltd.

