Η Global Sustain συμμετείχε στο 1ο φόρουμ Κυκλικής Οικονομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Στις 8 και 9 Απριλίου πραγματοποιήθηκε το 1ο Ελληνικό φόρουμ Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας.

Ο κ. Μιχάλης Σπανός, Διευθύνων Σύμβουλος της Global Sustain ήταν συντονιστής της 2ης παράλληλης συνεδρίας με τίτλο «Getting the economics right for effective waste management» καθώς και στο στρογγυλό τραπέζι που ακολούθησε. Συμμετείχαν εκπρόσωποι από Municipal Waste Europe, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οργανισμό Αποβλήτων της Καταλονίας, European Extended Producer Responsibility Alliance (EXPRA), Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης, GIZ, Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, ΠΑΣΕΠΠΕ και Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης.

Ο κ. Σπανός δήλωσε σχετικά: «Ήταν ένα πραγματικά σημαντικό φόρουμ σε συνέχεια και της δημοσιοποίησης της Εθνικής μας Στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία. Οφείλουμε όμως να περάσουμε από τα λόγια και τα νομοσχέδια στις δράσεις, στις επενδύσεις και στη στήριξη της επιχειρηματικότητας, καθώς η κυκλική οικονομία βάσει ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων και πρακτικών αποτελεί καταλύτη για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η κυκλική οικονομία απαιτεί μια θεμελιώδη μεταστροφή στις αξίες, τις συνήθειες, τις συμπεριφορές και τις απόψεις μας, προκειμένου να τη δεχτούμε και να την υιοθετήσουμε ως νέο οικονομικό και αναπτυξιακό μοντέλο».