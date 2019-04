Μέσω του προγράμματος, τα METRO Cash & Carry δίνουν την ευκαιρία στους συνεργάτες τους να βελτιώσουν στην πράξη τις επαγγελματικές τους δεξιότητες και να αναβαθμίσουν αποτελεσματικά τις επιχειρηματικές και τις καθημερινές λειτουργικές πρακτικές τους. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έναν διευρυμένο κύκλο σεμιναρίων από αναγνωρισμένους επαγγελματίες του χώρου της εστίασης και HO.RE.CA., οι οποίοι θα μεταφέρουν στους συνεργάτες των METRO Cash & Carry σύγχρονες πρακτικές και μεθόδους με σκοπό να ενισχύσουν αποτελεσματικά τις εταιρικές τους επιδόσεις. Τα σεμινάρια του Προγράμματος θα πραγματοποιηθούν στις 14 Μαΐου 2019, στο The Met Hotel, και παρέχονται δωρεάν σε όλους τους επιχειρηματίες από το χώρο της εστίασης και HO.RE.CA. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες και να δηλώσουν συμμετοχή μέσω της σελίδας: metrocashandcarry.gr/mazi Οι ομιλητές των σεμιναρίων θα είναι: − Ο καταξιωμένος nomad chef Ανδρέας Λαγός με θέμα: «Η κουζίνα έχει τον πρώτο ρόλο: τάσεις, γεύσεις, οργάνωση, άνθρωποι» − Ο Ανδρέας Ματθίδης sommelier - Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Οινοχόων, με θέμα «Το κρασί στην επιχείρησή μας» − Ο Σπύρος Κερκύρας, CEO της Bar Solutions, με θέμα: «H οργάνωση ενός επιτυχημένου μπαρ σε 10 απλά βήματα» − Ο Βασίλης Καρκατζούνης Chief Legal Officer της πρωτοποριακής πλατφόρμας νομικής πληροφόρησης Lawspot, με θέμα: «Νομικές εξελίξεις που ενδιαφέρουν την επιχείρησή σας»

