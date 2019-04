Το πρόγραμμα αυτό, το οποίο δημιουργήθηκε από το Coalition for Inclusive Capitalism και την ΕΥ, έχει συγκεντρώσει ένα πλήθος συμμετεχόντων με ισχυρή θέση στην αγορά (asset owners, asset managers και εταιρείες), οι οποίοι αντιπροσωπεύουν περιουσιακά στοιχεία 30 τρισ. δολαρίων και σχεδόν δυο εκατομμύρια εργαζομένους σε όλο τον κόσμο.

Τους παράγοντες που ενισχύουν την αξία και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη των επιχειρήσεων, καθώς και πιθανούς δείκτες για την αποτίμησή τους, εντοπίζει το πρόγραμμα Embankment Project for Inclusive Capitalism (EPIC), στο οποίο συμμετέχει η ΕΥ, σε έκθεση που δημοσίευσε.

