Στην υπογραφή σύμβασης για την «Ενεργειακή αναβάθμιση του δικτύου δημοτικού οδοφωτισμού του Δήμου Αλίμου» προχώρησαν την Πέμπτη, 11 Απριλίου 2019, ο Δήμαρχος Αλίμου, κ. Ανδρέας Κονδύλης και ο εκπρόσωπος της Ένωσης των εταιρειών “Energy Plus – ΑΚΤΩΡ Facility Management ( ΑΚΤΩΡ FM)”, κ. Γιάννης Αναστασιάδης.

