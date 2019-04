Οι συγκρούσεις εντός οικογένειας και εντός επιχείρησης είναι ένα διαχρονικό σημείο προβληματισμού για τις οικογενειακές επιχειρήσεις: ο Βασίλης Αντωνάς και η Τερέζα Βενετσάνου, CEO και Director of Training and Business Development της Impact αντίστοιχα, υποστήριξαν ότι, για την κατανόηση των συγκρούσεων στις οικογενειακές επιχειρήσεις, είναι πολύ σημαντικό τα μέλη να κατανοούν τα όριά τους και τους ρόλους που υιοθετούν στο σύστημα του οργανισμού.

