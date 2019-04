Όπως αναφέρει μελέτη του ΟΟΣΑ («Financing SMEs and Entrepreneurs 2019») για την χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ανά τον κόσμο, το γεγονός ότι τέτοιου είδους επιχειρήσεις ήταν το κυρίαρχο μοντέλο στην Ελλάδα, πολύ περισσότερο απ΄ ότι ισχύει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ελάχιστα ελήφθη υπόψη κατά το σχεδιασμό ειδικά του 1ου Χρηματοδοτικού Προγράμματος, του πρώτου δηλαδή μνημονίου.

